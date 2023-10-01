"Нафтогаз" получил лицензии на распределение газа в 6 областях: раньше там работала компания Фирташа

ООО "Газораспределительные сети Украины", входящее в "Группу Нафтогаз", 1 октября получило лицензии на распределение газа в шести областях. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Речь идет о представительствах в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.

Основной задачей новых филиалов называют формирование бесперебойных маршрутов газоснабжения от магистральных газопроводов до конечного потребителя.

В Минэнерго указывали, что ранее функцию распределения газа в указанных регионах выполнял частный оператор, связанный с олигархом Дмитрием Фирташем.

Как пишет The Page, речь идет о "Региональной газовой компании".

Распределение газа: почему РГК потеряла лицензию?

В июне 2021 года в Государственном бюро расследований заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб на 1,488 млрд грн.

В связи с этим делом в конце мая 2022-го суд арестовал и передал в управление Нацгентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Позже Кабинет министров передал арестованные активы в управление "Чорноморнафтогаза", входящее в группу "Нафтогаз".

Осенью "Нафтогаз" создал "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные фирмы, у которых постепенно забирают лицензии на распределение. В то время как в "Газсетях " лицензии получили уже 14 филиалов.

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