"Нафтогаз" отримав ліцензії на розподіл газу в 6 областях: раніше там працювала компанія Фірташа

ТОВ "Газорозподільні мережі України", яке входять до "Групи Нафтогаз", 1 жовтня отримало ліцензії на розподіл газу в шести областях. Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Ідеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.

Основним завданням нових філій назвають формування безперебійних маршрутів газопостачання від магістральних газопроводів до кінцевого споживача.

У Міненерго вказували, що раніше функцію розподілу газу в зазначених регіонах виконував приватний оператор, повʼязаний із олігархом Дмитром Фірташем.

Як пише The Page, ідеться про "Регіональну газову компанію".

Розподіл газу: чому РГК втратила ліцензії?

У червні 2021 року в Державному бюро розслідувань заявили про розкриття схеми, за якою Міністерствоо енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд грн.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління Нацгентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз".

Восени "Нафтогаз" створив "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні фірми, у яких поступово забирають ліцензії на розподіл. Тоді як у "Газмережах" ліцензії отримали вже 14 філій.

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