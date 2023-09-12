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"Нафтогаз" визначили постачальником "останньої надії" до кінця воєнного стану
Компанія "Нафтогаз України" знову буде постачальником газу "останньої надії". Відповідне рішення 12 вересня ухвалив Кабінет міністрів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначили постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу.
Така норма діятиме на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.
Що таке постачальник "останньої надії"?
Постачальник "останньої надії" (ПОН) – це компанія, яка зобов’язана протягом 60 днів надавати газ споживачу, якщо він залишиться без постачальника. Така фірма повинна мати певний резерв павлива, персонал та засоби для провадження відповідної діяльності.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Нафтогаз" переміг у конкурсі на постачальника "останньої надії" у липні 2020 року. В якості ПОН компанія поставила газ понад 9 мільйонам домогосподарств, а також майже 8 тисячам непобутових споживачів.
Однак у липні 2023-го сплив установлений законом трирічний термін, протягом якого гарантувалося відповідне газопостачання, тому "Нафтогаз" припинив виконувати функцію та обов’язки ПОН.
Джерело фото: ua.depositphotos.com