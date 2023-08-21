"Нафтогаз" анулював мільйонні премії керівництву трьох облгазів, раніше підконтрольних Фірташу

Правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" вирішило скасувати 44,7 мільйона гривень преміальних виплат керівництву трьох компаній, які входили в орбіту "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа.

Як ідеться у повідомленні групи "Нафтогаз", це "Миколаївгаз", "Івано-Франківськгаз" та "Хмельницькгаз", керівництво яких було змінено після переходу до складу групи 15 серпня.

В "Нафтогазі" вказують, що завданням нового менеджменту є налагодження безперебійної роботи, раціональне використання енергоресурсу, дотримання високої фінансової дисципліни та припинення процесу утворення боргів.

За результатами ж ініційованої новим керівництвом перевірки фінансової звітності зазначених облгазів 18 серпня вирішено анулювати попередні рішення наглядових рад, згідно з якими звільнені голови та члени правління цих товариств нарахували собі у травні 2023 року необґрунтовані премії.

"Всі вищезазначені компанії задекларували збитковість: вони мають дебіторську заборгованість, підозрюються в ухилянні від сплати податків та фігурують у кримінальних провадженнях, що робить преміювання безпідставним, а намагання отримати високі преміальні - [таким, що свідчить] про службові зловживання екс-керівників цих компаній", - наголошують в НАК.

Нагадаємо, що в травні Служба безпеки України повідомила Фірташу, двом керівникам РГК, керівнику компанії "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів про підозру в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом підозри за цією справою отримали керівники ще двох компаній, а потім ще трьох. Йдеться про "Закарпатгаз", "Хмельницькгаз", "Вінницягаз", "Львівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Івано-Франківськгаз" та "Сумигаз", а також "Волиньгаз", "Криворіжгаз" та "Чернігівгаз".

За даними слідства, підконтрольні Фірташу облгази купували газ у підконтрольної йому ж компанії, але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу палива. Дефіцит покривався за рахунок того, що паливо відбиралося з газотранспортної системи України. При цьому державний оператор української ГТС отримав у середньому лиш 30% від вартості відібраного газу.