В Group DF спростовують звинувачення СБУ та БЕБ у махінаціях з газом

Group DF спростовує усі звинувачення у махінаціях з державним природним газом, висунуті Службою безпеки та Бюро економічної безпеки проти бізнесів, топменеджерів, а також акціонера групи Дмитра Фірташа.

Про це йдеться у заяві Group DF.

"Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес Групи", - йдеться у заяві.

У Групі заявили, що вважають висунуті звинувачення безпідставними.

"Адвокати Групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту", - наголосили у Group DF.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила українському бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.

Посилаючись на дані судово-економічної експертизи, СБУ повідомила, що протягом 2021 року незаконна діяльність Фірташа та його "підлеглих" завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. Загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу. Коли утворювався дефіцит, фігуранти покривали його за рахунок газу, що знаходився у державній власності, але держава за це гроші не отримувала.