В Group DF опровергают обвинения СБУ и БЭБ в махинациях с газом

Group DF опровергает все обвинения в махинациях с государственным природным газом, выдвинутых Службой безопасности и Бюро экономической безопасности против бизнесов, топ-менеджеров, а также акционера группы Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в заявлении Group DF.

"Серия обысков на предприятиях Группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют под собой юридической основы и являются частью коррупционного давления на бизнес Группы", - говорится в заявлении.

В Группе заявили, что считают выдвинутые обвинения безосновательными.

"Адвокаты Группы и акционера будут отстаивать интересы бизнесов, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту", - подчеркнули в Group DF.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу и топ-менеджменту его компаний, присвоивших государственный газ на миллиарды гривен, о подозрении.

Ссылаясь на данные судебно-экономической экспертизы, СБУ сообщила, что в течение 2021 года незаконная деятельность Фирташа и его "подчиненных" нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составлять более 18 млрд грн.

Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, покупали топливо у подконтрольной ему же компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа. Когда создавался дефицит, фигуранты покрывали его за счет газа, находившегося в государственной собственности, но государство за это деньги не получало.