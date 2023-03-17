На предприятиях критической инфраструктуры силовики провели массовые обыски

Бюро экономической безопасности и СБУ в рамках расследования уголовного дела по санкции Шевченковского райсуда г. Киева провели массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях.

Об этом сообщила пресс-служба РГК.

Утром 17 марта вооруженные сотрудники правоохранительных органов зашли на территорию и в помещения газораспределительных компаний.

Как заявляют в компании, обыски проводились по надуманному обвинению в якобы завладении государственными средствами.

"После проникновения на территорию на некоторых предприятиях сотрудников вывели с рабочих мест и держали в коридоре под наблюдением автоматчиков. У них были изъяты телефоны и проведен осмотр личных вещей. Осуществлялось психологическое давление", - говорится в сообщении.

РГК считает проведение обысков, сопровождавшихся вопиющими нарушениями прав человека, оказанием давления на сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

"По нашему мнению, уголовное дело, ставшее поводом для обысков, возбуждено только с целью давления на предприятия, которые АО "НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Черноморнефтегаз" пытается захватить рейдерским способом. Осуществление таких мер во время войны против предприятий, которые предоставляют жизненно важные услуги для миллионов украинцев, являются преступлением против страны. Ведь мы все убедились в важности стабильного функционирования критической инфраструктуры. А сотрудники газораспределительных компаний не заслуживают такого поведения независимо от характера следственных действий," - заявили в РГК.

В РГК напомнили, что с начала полномасштабной войны газовики смогли удержать работоспособность газораспределительных систем на подконтрольных Украине территориях. Совместно с коллегами из других областей они максимально быстро восстанавливали распределение газа в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях и Харькове.

"С начала вторжения в Украину российских оккупантов было повреждено 3319 км газопроводов в 1039 населенных пунктах, а также уничтожено сетей почти на 9 млрд грн. Газовики возобновили распределение газа для 555 тысяч потребителей, работу 2 954 шкафовых и газорегулирующих пунктов и каждый день работают для обеспечения всех клиентов стабильным распределением газа", - резюмировали в пресс-службе.