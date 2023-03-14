БЭБ провело под Одессой новые обыски по делу о производстве контрафактной парфюмерии: что нашли (ФОТО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области провели новые обыски по делу об организации масштабного производства контрафактной продукции под видом парфюмерии известных мировых брендов.

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Как говорится в сообщении бюро, в ходе дополнительных обысков в магазине, где продавались духи, и в складских помещениях в пригороде Одессы детективы обнаружили около 4 тысяч ящиков с флаконами, дозаторами и распылителями для изготовления поддельной продукции на сумму более 8 миллионов гривен.

Кроме того, детективы провели обыск таможенного поста "Пивденный-порт" и обнаружили около 140 тысяч бутылок для разливной парфюмерии на общую сумму более 1,2 миллиона гривен.

Установлено, что бутылки из бесцветного стекла в ассортименте были доставлены в Украину из Польши, а получателем товара является предприятие, принадлежащее владельцу бизнеса по изготовлению контрафактной парфюмерии. Организаторами же схемы по производству поддельных духов является группа лиц, в состав которой входили уроженцы Сирии.

Напомним, что 7 марта БЭБ сообщило, что провело 19 обысков на производстве, складах, точках реализации и по местам жительства причастных к этому бизнесу лиц. Поддельную парфюмерию дельцы продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, Telegram-каналы и в торговых точках одесского рынка "7-й километр".

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Дело расследуется по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование товарного знака организованной группой с причинением материального ущерба в особо крупном размере). Оперативное сопровождение осуществляет областное управление департамента стратегических расследований Нацполиции, процессуальное руководство – областная прокуратура.

Напомним, что недавно БЭБ резко активизировало деятельность по разоблачению незаконного использования товарных знаков, в частности сообщалось о разоблачении на западе Украины двух групп, производивших фальсифицированные средства бытовой химии, а также "итальянский" кофе.