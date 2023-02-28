На Закарпатье по редкой статье будут судить супругов, кустарно производивших стиральный порошок

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области направили в один из районных судов обвинительный акт по делу о незаконном использовании товарных знаков известных фирм при изготовлении фальсифицированных товаров бытовой химии.

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Как сообщают в Закарпатской областной прокуратуре и БЭБ, речь идет о супругах из Виноградова. Обвиняемым инкриминируется незаконное использование знаков для товаров, нанесшее материальный ущерб в значительном размере (часть 2 статьи 229 Уголовного кодекса).

По данным следствия, они в специально арендованном помещении на территории Виноградова наладили нелегальное производство товаров бытовой химии и гигиены с незаконно нанесенными на ней обозначениями известных торговых марок. Прежде всего речь идет о стиральных порошках и других средствах для стирки.

Печать этикеток для фальсификата и хранение готовой к продаже продукции происходило в этом же помещении. В дальнейшем фигуранты продавали ее через известные маркетплейсы в интернете под видом импортируемой продукции. Установлено, что женщина отвечала за коммуникацию с заказчиками, уверяя их в оригинальности имеющегося товара.

Таким образом, зарубежным компаниям, зарегистрировавшим торговые марки в Украине и имеющим международную регистрацию, был нанесен материальный ущерб. В итоге БЭБ разоблачило злоумышленников и прекратило незаконное производство товаров.

Напомним также, что месяц назад киевские правоохранители сообщили о разоблачении основателя мошеннического сайта Ukrbay, через который продавалась несуществующая компьютерная и бытовая техника.