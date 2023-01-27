В Николаевской области поймали мошенников, "продававших" военную одежду и генераторы через фейковые интернет-магазины

Сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Николаевской области совместно со следователями отделения №1 Вознесенского райуправления полиции разоблачили злоумышленников, обманывавших военных и волонтеров.

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Как сообщают в полиции, двое жителей поселка Братское создавали так называемые интернет-магазины, ориентируясь под запросы населения и предлагая пользующиеся спросом товары, в частности военную тактическую одежду и генераторы. Для продвижения веб-страниц они использовали рекламу.

Условием покупки была полная предоплата на банковские карты. Однако, получив деньги, мужчины не выполняли взятые обязательства. Клиентам сообщали, что якобы нужно еще подождать, потому что товары доставляют из-за границы. В дальнейшем злоумышленники блокировали покупателей.

По предварительным данным, фигуранты обманули десятки военных и волонтеров. В настоящее время правоохранители устанавливают сумму ущерба. В доме правонарушителей полицейские провели обыск, изъяв мобильные телефоны, SIM-карты и "черновые" записи.

Открыто производство по части 3 статьи 190 (мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании фигурантам меры пресечения.

Напомним, что накануне киевские правоохранители сообщили о разоблачении основателя мошеннического сайта Ukrbay, через который по той же схеме продавалась не существующая компьютерная и бытовая техника.