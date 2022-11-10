В Киеве за время войны открыли 6 тысяч дел о мошенничестве: какие новые схемы появились

С начала полномасштабной войны столичными полицейскими открыто уже 6018 уголовных производств по фактам мошенничества. Об этом идет речь в сообщении Главного управления полиции в Киеве.

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Там отмечают, что в условиях военного положения появились новые преступные схемы аферистов, поверив в которые граждане теряют средства и подвергают себя опасности. Среди них, в частности, правоохранители выделяют:

- "Сбор средств для военных": мошенники под видом волонтеров собирают деньги на амуницию, лечение или другие необходимые для военных вещи, однако присваивают все донаты себе. В этом случае полиция призывает граждан доверять только проверенным благотворительным организациям или государственным специальным счетам, проверять правильность названий сайтов, на которые они переходят и где вводят свои персональные данные.

- "Предоставление информации о местонахождении без вести пропавших родственников": увидев в Интернете объявление о розыске пропавшего человека, злоумышленники связываются с авторами публикации и сообщают о том, что имеют информацию о местонахождении пропавшего, но требуют вознаграждение за такую услугу. Таким людям советуют сразу обращаться к правоохранителям.

- "Эвакуационные перевозки": злоумышленники размещают в интернете объявления о перевозках граждан из зоны боевых действий в более безопасное место. Однако за свои услуги они требуют оплату заранее. Получив деньги, они больше не выходят на связь. Полицейские призывают доверять только проверенным благотворительным организациям, которые занимаются эвакуацией граждан и не платить заранее неизвестным лицам, а также покупать билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах.

- "Аренда жилья по выгодной цене для переселенцев": в таких случаях аферисты сдают "воображаемые" квартиры или дома в аренду, однако после получения денег на карточку не выходят на связь. Полиция советует всегда проверять информацию о владельце квартиры и просить просмотреть документы на жилье и паспорт арендодателя.

- "Ваш сын попал в плен": злоумышленники звонят по телефону родителям или другим родственникам пропавших и, называя имя и фамилию пропавшего, сообщают, что он якобы находится в плену, а для того, чтобы его освободить, нужно заплатить деньги. Полицейские советуют не паниковать и не поддаваться эмоциям, а сначала попытаться самостоятельно связаться с родственником и позвонить по телефону в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или обратиться в ближайшую военную администрацию или к правоохранителям.

Кроме того, полиция указывает, что аферисты продолжают обманывать онлайн-продажей несуществующих товаров; представляются банковскими работниками, которые, узнав данные банковской карты, переводят средства на свои счета; а также звонят под видом правоохранителей, требующих оплатить деньги за непривлечение кого-либо из родственников к уголовной ответственности.

Полиция призывает тщательно проверять полученную информацию, не спешить следовать указаниям незнакомых людей, не перечислять средства на чужие карточные счета и не впускать незнакомцев в помещения и требовать от них предъявить документы.

Если же, несмотря на все меры предосторожности, граждане или их родные стали жертвой мошеннического преступления, правоохранители призывают немедленно обращаться в ближайшее управление полиции или звонить по номеру 102.

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