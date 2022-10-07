Украинцев предупредили о мошенничестве под видом социальных выплат

Злоумышленники в интернете присваивают деньги под видом предоставления выплат пострадавшим от войны украинцам.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Аферисты распространяют фейковую информацию о социальных выплатах, создавая страницы-клоны государственных организаций, руководства государства, представителей ООН, Красного Креста, благотворительных фондов, банков и т.д. Для реализации преступления в основном используют фишинг", - говорится в сообщении.

Украинцам предлагают ввести персональные данные и номер банковской карты якобы для зачисления денег. Однако сведения, введенные на таких ресурсах, автоматически становятся известны злоумышленникам.

"Имея данные банковских карт граждан, они присваивают деньги со счетов", - отмечают в МВД.

Поэтому Киберполиция призывает граждан быть бдительными и советует:

получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

не переходить по сомнительным гиперссылкам;

не сообщать конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, посторонним;

в случае подозрения мошеннических действий – немедленно сообщать правоохранительным органам.

"Обратите внимание, что официальные страницы государственных органов, благотворительных организаций, банковских структур в мессенджерах и социальных сетях должны быть верифицированы (содержат отметку ✔️)", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, мошенники создали очередной сайт, через который выманивают у пользователей логин и пароль входа в Приват24.