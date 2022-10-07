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Украинцев предупредили о мошенничестве под видом социальных выплат
Злоумышленники в интернете присваивают деньги под видом предоставления выплат пострадавшим от войны украинцам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Аферисты распространяют фейковую информацию о социальных выплатах, создавая страницы-клоны государственных организаций, руководства государства, представителей ООН, Красного Креста, благотворительных фондов, банков и т.д. Для реализации преступления в основном используют фишинг", - говорится в сообщении.
Украинцам предлагают ввести персональные данные и номер банковской карты якобы для зачисления денег. Однако сведения, введенные на таких ресурсах, автоматически становятся известны злоумышленникам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Имея данные банковских карт граждан, они присваивают деньги со счетов", - отмечают в МВД.
Поэтому Киберполиция призывает граждан быть бдительными и советует:
- получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
- не переходить по сомнительным гиперссылкам;
- не сообщать конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, посторонним;
- в случае подозрения мошеннических действий – немедленно сообщать правоохранительным органам.
"Обратите внимание, что официальные страницы государственных органов, благотворительных организаций, банковских структур в мессенджерах и социальных сетях должны быть верифицированы (содержат отметку ✔️)", - подчеркнули правоохранители.
Напомним, мошенники создали очередной сайт, через который выманивают у пользователей логин и пароль входа в Приват24.