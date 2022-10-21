СБУ предупредила о новой волне мошеннических рассылок

Мошенники от имени Службы безопасности Украины запустили фишинговые рассылки электронных писем. СБУ призывает не открывать и не скачивать программы, содержащие такие письма.

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Об этом 21 октября сообщила пресс-служба СБУ.

"На первый взгляд, они кажутся правдоподобными, однако изложенные в этих письмах данные свидетельствуют об их фейковости", — отметили в спецслужбе.

Известно, что мошенники от имени Ситуационного центра Департамента кибербезопасности СБУ предлагают загрузить якобы "недавно разработанную специализированную программу для усиления киберзащиты и уничтожения вирусов ".

В СБУ отмечают, что в настоящее время Ситуационный центр не осуществляет никаких рассылок по любому программному обеспечению.

Пользователям важно обращать внимание на домен сайта. В СБУ он — ssu.gov.ua, злоумышленники предлагают загрузить программы с другого сайта.

"Департамент кибербезопасности СБУ предостерегает: никогда не переходите по ссылкам и не открывайте файлы от неизвестных абонентов на почте, в мессенджерах или смс, на сомнительных сайтах", - подчеркнули в спецслужбе.

Но если это произошло – нужно переустановить операционную систему компьютера и сообщите об этом СБУ по телефону: 0 800 501 482 и на электронную почту: [email protected].

Ранее стало известно о схеме, по которой злоумышленники в интернете присваивают деньги под видом предоставления выплат пострадавшим от войны украинцам. Кроме того, мошенники создали очередной сайт, через который выманивают у пользователей логин и пароль входа в Приват24.

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