Мошенники выманивают у украинцев деньги под видом "помощи от ПриватБанка": как работает схема

Мошенники создали очередной сайт, через который выманивают у пользователей логин и пароль входа в Приват24. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба государственного ПриватБанка.

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Злоумышленники "замаскировали" свой сайт под благотворительную программу банка. Если пользователь введет данные своих карт и логинов для электронного банка на таком фишинговом сайте, мошенники получат эти данные и используют для похищения денег со счетов.

"Информация о государственных выплатах и порядке получения пособия размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка, а подачу заявки на помощь можно сделать только через соответствующие админцентры и приложение "Дія". Не переходите по сомнительным ссылкам, всегда проверяйте какую-либо информацию на официальном сайте банка или по телефону клиентской поддержки 3700", - призвали в банке.

Накануне правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупредила о росте количества мошеннических страниц в социальной сети Facebook.

В ведомстве призвали украинцев заботиться о финансовой безопасности и доверять информации только с официальных сайтов госорганов – особенно когда речь идет о каких-то выплатах.

Кроме того, Госспецсвязи предупреждала о новой кибератаке на государственные организации Украины из-за рассылки электронных писем. Письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла "write.exe".