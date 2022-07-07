Новая кибератака: хакеры рассылают украинцам письма о вакансиях

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает о новой кибератаке на государственные организации Украины через рассылку электронных писем.

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Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о рассылке новых опасных электронных писем с темой "Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании", - говорится в сообщении ведомства.

Письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла "write.exe".

В конце концов, устройство будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon. Активность ассоциируется с деятельностью группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератакам на Украину в апреле и марте.

Отметим, недавно хакеры атаковали украинских телеком-провайдеров через письма о "помощи семьям пропавших военных"