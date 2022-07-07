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Нова кібератака: хакери розсилають українцям листи про вакансії
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджає про нову кібератаку на державні організації України через розсилку електронних листів.
Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку.
"Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, попереджає про розсилку нових небезпечних електронних листів із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері". Інформація про наявність вакансій та їх укомплектування", - йдеться у повідомленні відомства.
Листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зрештою, пристрій буде уражений шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Активність асоціюється з діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератаків на Україну у квітні та березні.
Зазначимо, нещодавно хакери атакували українських телеком-провайдерів через листи про "допомогу сім'ям зниклих військових"