В Украине активизировались онлайн-мошенники, спекулирующие на теме "денежных выплат"

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о росте мошеннических страниц в социальной сети Facebook.

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Об этом сообщает Госспецсвязь.

Отмечается, что злоумышленники используют тематику денежных компенсаций, финансовой помощи ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и т.д.

Обещают выплаты "за счет конфискованных активов РФ", ссылаются на недействующие решения разных органов власти Украины.

"В объявлениях предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу так называемого Единого Компенсационного Центра Возвращения Невыплаченных Денежных Средств. На этом сайте пользователям предлагают получить выплату при условии предоставления персональной информации и осуществления дополнительного платежа", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отмечают, в результате этого данные банковской карты будут скомпрометированы.

В ведомстве призвали украинцев заботиться о финансовой безопасности и доверять информации только с официальных сайтов госорганов – особенно когда речь идет о каких-то выплатах.

"Проверяйте данные. При необходимости уточните телефоном или во время личного визита. Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте – немедленно заблокируйте карту через интернет-приложение, горячую линию банка", - отмечают в Госспецсвязи.

Напомним, Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке на государственные организации Украины из-за рассылки электронных писем. Письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла "write.exe".