В Україні активізувалися онлайн-шахраї, які спекулюють на темі “грошових виплат”

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’зку, попереджає про зростання кількості шахрайських сторінок у соціальній мережі Facebook.

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Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Зазначається, що зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста тощо.

Обіцяють виплати “за рахунок конфіскованих активів РФ”, посилаються на нечинні рішення різних органів влади України.

"В оголошеннях пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого “Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів”. На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату за умови надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу", - йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку наголошують, в результаті цього дані банківської картки будуть скомпрометовані.

У відомстві закликали українців дбайтипро фінансову безпеку та довіряти інформації тільки з офіційних сайтів держорганів – надто коли йдеться про якісь виплати.

"Перевіряйте дані. За потреби уточніть телефоном або під час особистого візиту. Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті – негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг", - зазначають у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку на державні організації України через розсилку електронних листів. Листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".