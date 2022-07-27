Украинцев предупреждают о мошенниках, маскирующихся под банки и предлагающих "получить соцвыплаты"

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) предупреждает об обнаружении распространения в популярных мессенджерах мошеннических публикаций, где предлагается получить социальную выплату для украинских беженцев.

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Отмечается, что злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие популярные украинские банки (ПриватБанк, monobank), и предлагают пользователям перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в результате будут скомпрометированы.

"Упомянутая мошенническая активность носит систематический характер и отслеживается по идентификатору UAC-0100... Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции)", – советуют в CERT-UA.

Если же данные платежной карты были ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, украинцам советуют немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.

Напомним также, что на днях Служба безопасности Украины сообщила о задержании хакера, который специализировался на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.

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