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Українців попереджають про шахраїв, що маскуються під банки і пропонують "отримати соцвиплати"
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) попереджає про виявлення розповсюдження в популярних мессенджерах шахрайських публікацій, в яких пропонується отримати соціальну виплату для українських біженців.
Зазначається, що зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки (ПриватБанк, monobank), і пропонують користувачам перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які в результаті будуть скомпрометовані.
"Згадана шахрайська активність має систематичний характер та відстежується за ідентифікатором UAC-0100... Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах, а також налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції)", - радять у CERT-UA.
Якщо ж дані платіжної картки було помилково введено на шахрайському веб-сайті, українцям радять негайно заблокувати картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, що днями Служба безпеки України повідомила про затримання у Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній та банків.
Джерело фото: ua.depositphotos.com