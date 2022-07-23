СБУ задержала хакера, похищавшего базы данных банков и "сливающего" их российским платформам

Сотрудники СБУ задержали в Киеве хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков. Об этом сообщили в самой СБУ.

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Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его по электронной почте банков и предприятий, и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам.

"Эти сведения хакер "сливал" в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории РФ представители российских спецслужб", – объясняют в СБУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны. По материалам СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 УКУ.

Всего же с начала полномасштабной агрессии РФ СБУ нейтрализовала более 1,2 тыс. киберинцидентов и кибератак на информационные системы органов государственной власти и критической инфраструктуры Украины. Среди них – объекты Укрзализныци, Укрэнерго, финансовые и телекоммуникационные компании.

Напомним, в конце прошлого месяца киберспециалисты СБУ также обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб сломать электронные системы украинских телеканалов, ведущих национальный телемарафон.