Спецслужби РФ намагалися зламати українські телеканали

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, які ведуть національний телемарафон. Про це 28 червня повідомила пресслужба СБУ.

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Напередодні Дня конституції РФ хотіла отримати доступ до телеканалів для деструктивних інформаційних операцій.

Відомо, що хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, стрічки новин прямого ефіру і до окремих комп'ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

"Подібні проби можуть повторюватися. Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль Росії для впливу на український інформпростор, поширення фейків та ведення гібридної війни", - наголосили в СБУ.

Раніше українські радіостанції, газети, новинні агенції та інші медіаорганізації почали одержувати електронні листи з темою "СПИСОК посилань на інтерактивні карти". При відкритті листа на пристрій автоматично завантажується вірус.

Джерело фото: ua.depositphotos.com