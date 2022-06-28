Спецслужбы РФ пытались взломать украинские телеканалы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов, которые ведут национальный телемарафон. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба СБУ.

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Накануне Дня конституции РФ хотела получить доступ к телеканалам для проведения деструктивных информационных операций.

Известно, что хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, новостной ленте прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

"Подобные пробы могут повторяться. Ведь кибератаки являются частью целенаправленных усилий России для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны", — подчеркнули в СБУ.

Ранее украинские радиостанции, газеты, новостные агентства и другие медиаорганизации начали получать электронные письма с темой "СПИСОК ссылок на интерактивные карты". При открытии письма на устройство автоматически загружается вирус.

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