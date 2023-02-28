На Закарпатті за рідкісною статтею судитимуть подружжя, що кустарно виробляло пральний порошок

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Закарпатській області скерували до одного з районних судів обвинувальний акт у справі щодо незаконного використання товарних знаків відомих фірм при виготовленні фальсифікованих товарів побутової хімії.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як повідомляють у Закарпатській обласній прокуратурі та БЕБ, йдеться про подружжя з Виноградова. Обвинувачуваним інкримінують незаконное використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (частина 2 статті 229 Кримінального кодексу).

За даними слідства, вони у спеціально орендованому приміщенні на території Виноградова налагодили нелегальне виробництво товарів побутової хімії та гігієни з незаконно нанесеними на ній позначеннями відомих торгових марок. Передусім йдеться про пральні порошки та інші засоби для прання.

Друк етикеток для фальсифікату та зберігання готової до продажу продукції відбувалося в цьому ж приміщенні. В подальшому фігуранти продавали її через відомі маркетплейси в інтернеті під виглядом імпортованої продукції. Встановлено, що жінка відповідала за комунікацію з замовниками, запевняючи їх в оригінальності наявного товару.

Таким чином, закордонним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду. Зрештою БЕБ виявило зловмисників та припинило незаконне виробництво товарів.

Нагадаємо також, що місяць тому київські правоохоронці повідомили про викриття засновника шахрайского сайту Ukrbay, через який продавалася неіснуюча комп'ютерна та побутова техніка.