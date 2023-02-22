У депутата Одесского горсовета в ходе обыска нашли бизнес в Крыму

Бюро экономической безопасности разоблачило одного из депутатов Одесского городского совета в ведении бизнеса в оккупированном Россией Крыму по российскому законодательству. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

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По его данным, депутату фактически принадлежит компания, занимающаяся строительством элитной недвижимости. Это предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 7,5 миллиона гривен.

По результатам обысков в нежилых и офисных помещениях детективы обнаружили и изъяли 125 печатей подконтрольных компаний, из чего 15 печатей предприятий-нерезидентов (в частности, две – белорусских юрлиц). Также изъяты первичные финансово хозяйственные документы организации и других подконтрольных предприятий.

"В ходе этого обыска найдены документы, подтверждающие, что компания депутата осуществляла хозяйственную деятельность во временно оккупированном Крыму по законодательству РФ", - говорится в сообщении без дальнейших подробностей.

Расследование ведет теруправление БЭБ в Одесской области по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). По данным местных СМИ, речь идет об Андрее Кисловском из фракции "Доверяй делам".

Напомним также, что в декабре по инициативе БЭБ были арестованы 35 объектов недвижимости сети аптек в Одесской области, которая имеет владельцев-россиян и в 2017-2021 годах уклонялась от уплаты налогов.