Суд арестовал квартиры и дома экс-премьера Крыма Горбатова, ведущего бизнес на оккупированных территориях

Суд арестовал активы бывшего депутата Верховной Рады 3-го, 4-го и 5-го созывов и экс-главы Совета министров АР Крым (2001-2002) Валерия Горбатова. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, которое и инициировало арест.

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Отмечается, что арестованы также и активы "приближенного к нему лица", на которое он переоформил свои предприятия, пытаясь скрыть свою незаконную бизнес-деятельность на оккупированных территориях от украинских государственных органов и уплату налогов и сборов в бюджет государства-агрессора.

В общей сложности арестованы три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (восемь легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения и прицепы). Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тысяч квадратных метров.

Дело расследуется по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и части 3 статьи 436-2 УК (оправдание или отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, что в июне ГБР разоблачило Горбатова на финансировании "ДНР". Известно, что Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности Горловской бумажной фабрики и ООО "Благотворительный союз", действующих на оккупированной территории и уплачивающих там "налоги", финансируя таким образом, как трактует следствие, незаконные вооруженные террористические группировки.

Сообщалось и что бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

По данным следствия, коллаборант имеет тесные связи с так называемым "главой" аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым имеет общий бизнес. В частности, супруга Аксенова предоставляла Горбатову доверенность на право пользования своим имуществом.

Отмечалось, что чтобы не "светиться" лично, он зарегистрировал бизнес на оккупированной части Украины на сына, племянника и других доверенных лиц. Однако в ГБР не уточняют, кого именно имели в виду под приближенным к экс-премьеру автономии лицом, чьи активы теперь также арестованы.