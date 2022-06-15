СБУ заподозрила аптечную сеть "Здравица" в финансировании терроризма

Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области заблокировало деятельность сети аптек, которая перечислила в "бюджет ДНР" около 8 миллионов гривен "налогов".

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Как сообщает Киевская областная прокуратура, один из фигурантов совместно с другими лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, еще в октябре 2014 года зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью на оккупированной территории Донецкой области.

Указано, что они создали сеть из 77 аптечных пунктов, которые действовали на территории так называемой ДНР и в течение четырех лет платили налоги в ее бюджет. Директору этих обществ заочно уведомлено о подозрении по части 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма группой лиц по предварительному сговору).

"Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины они систематически на протяжении 2015-2019 годов перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики. Часть этих средств идет на финансирование силового блока указанной террористической организации", - сообщают в прокуратуре.

Отмечено, что устанавливаются и другие лица, причастные к финансовой сделке. В то же время в самой СБУ говорят, что сообщили о подозрении уже двум организаторам этого бизнеса, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Установлено, что к противоправной деятельности причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они осуществили "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес. В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности "ДНР", – говорится в сообщении спецслужбы.

По мнению следствия, полученные средства главари террористов использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины.

СБУ прямо не указывает аптечную сеть, но добавляет несколько фото донецких аптек под брендом "Здравица", логотип которого на изображениях был размыт.