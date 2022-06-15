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СБУ запідозрила аптечну мережу "Здравица" у фінансуванні тероризму
Головне управління Служби безпеки України у Києві та Київській області заблокувало діяльність мережі аптек, яка перерахувала до "бюджету ДНР" майже 8 мільйонів гривень "податків".
Як повідомляє Київська обласна прокуратура, один з фігурантів спільно з іншими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ще у жовтні 2014 року зареєстрував два товариства з обмеженою відповідальністю на окупованій території Донецької області.
Вказано, що вони створили мережу з 77 аптечних пунктів, які діяли на території так званої "ДНР" та впродовж чотирьох років сплачували "податки" в її бюджет. Директору цих товариств заочно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму групою осіб за попередньою змовою).
"Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України вони систематично впродовж 2015-2019 років перераховували кошти до "податкових" органів псевдореспубліки. Частина цих коштів йде на фінансування силового блоку вказаної терористичної організації", - повідомляють у прокуратурі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначено, що встановлюються й інші особи, причетні до фінансової оборудки. Натомість у самій СБУ кажуть, що повідомили про підозру вже двом організаторам цього бізнесу, і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес. У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР", - йдеться у повідомленні спецслужби.
На думку слідства, одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.
СБУ прямо не вказує аптечну мережу, але додає до повідомлення декілька фото донецьких аптек під брендом "Здравица", логотип якого на зображеннях було розмито.