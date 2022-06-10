Інвестор Diia City Сергій Токарєв незаконно відвідував Крим та володіє активами в РФ - ЗМІ

Один із інвесторів державного проекту Diia City Сергій Токарєв незаконно відвідував окупований Крим, має чинний російський паспорт та активи в РФ.

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Про це повідомляє "РБК-Україна".

У РФ Сергія Токарєва називають "королем гемблінгу" - азартних ігор в інтернеті. Останні роки він живе та працює в Україні. При цьому з 2016 року Токарєв 172 рази літав до Москви, а також відвідував окупований Крим в обхід держкордону України - рейс 1634-SU компанії "Аерофлот" з Токарєвим на борту регулярно літав із Шереметьєво до Сімферополя у серпні 2016 року.

За даними видання, в РФ Токарєв має як мінімум три квартири, сам він прописаний в Москві. Там же зареєстрований його автопарк: Range Rover, Mazda, а також Audi RS6 Avant Performance із номерами уряду Москви – А028МО99.

Батько Сергія Токарева Олександр Токарєв входить до складу опікунської ради Міждержавного союзу міст-героїв. Ця організація заснована у 2004 році для "інтеграції Росії, України, Білорусі та невизнаної Абхазії". Раду очолює Павло Бородін — ФБК Навального називає його людиною, яка разом із Анатолієм Чубайсом привела Путіна до влади.

Як повідомляє РБК-Україна, в Україні Сергію Токарєву раніше належала ІТ-компанія Lucky Labs. 2016 року Токарєв потрапив під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень, включаючи блокування активів. Тоді ЗМІ пов'язували це з можливим фінансуванням антимайдану та терористів ЛНР та ДНР.

Зокрема, СБУ тоді заявили, що вилучили комп'ютери "з доказами нелегальних фінансових операцій, спрямованих на спонсорування тероризму" та встановили, що "надприбутки від азартного бізнесу виводилися в офшорні компанії та на рахунки в Росії".

2020 року санкції проти Токарєва зняли. Зараз ЗМІ називають його великим IT-підприємцем, меценатом та засновником інвестфонду Roosh.

"Зараз, поки йде війна, він намагається максимально наблизитися до органів державної влади та зміцнити свій вплив. Власне, він уже це зробив, ставши одним із найбільших інвесторів у Diia City — екосистеми для розвитку IT-бізнесу в Україні", — пише РБК .

При цьому, починаючи з 24 лютого, Токарєв жодного разу прямо не засудив бойові дії та не назвав Росію країною, яка розв'язала війну проти України.