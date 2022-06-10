Инвестор Diia City Сергей Токарев незаконно посещал Крым и владеет активами в РФ - СМИ

Один из инвесторов государственного проекта Diia City Сергей Токарев незаконно посещал оккупированный Крым, имеет действующий российский паспорт и активы в РФ.

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Об этом сообщает "РБК-Украина".

В РФ Сергея Токарева называют "королем гемблинга" — азартных игр в интернете. Последние годы он живет и работает в Украине. При этом с 2016 года Токарев 172 раза летал в Москву, а также посещал оккупированный Крым в обход госграницы Украины — рейс 1634-SU компании "Аэрофлот" c Токаревым на борту регулярно летал из Шереметьево в Симферополь в августе 2016.

По данным издания, в РФ у Токарева есть как минимум три квартиры, сам он прописан в Москве. Там же зарегистрирован его автопарк: Range Rover, Mazda, а также Audi RS6 Avant Performance с номерами правительства Москвы — А028МО99.

Отец Сергея Токарева Александр Токарев входит в состав попечительского совета Межгосударственного союза городов-героев. Эта организация основана в 2004 году для "интеграции России, Украины, Беларуси и непризнанной Абхазии". Совет возглавляет Павел Бородин — ФБК Навального называет его человеком, который вместе с Анатолием Чубайсом привел Путина во власть.

Как сообщает РБК-Украина, в Украине Сергею Токареву ранее принадлежала IT-компания Lucky Labs. В 2016 году Токарев попал под санкции СНБО: против него ввели 10 ограничений, включая блокировку активов. Тогда СМИ связывали это с возможным финансированием антимайдана и террористов ЛНР и ДНР.

В частности, СБУ тогда заявили, что изъяли компьютеры "с доказательствами нелегальных финансовых операций, направленных на спонсирование терроризма" и установили, что "сверхприбыли от азартного бизнеса выводились в оффшорные компании и на счета в РФ".

В 2020 году санкции против Токарева сняли. Сейчас СМИ называют его крупным IT-предпринимателем, меценатом и основателем инвестфонда Roosh.

"Сейчас, пока идет война, он пытается максимально приблизиться к органам государственной власти и укрепить свое влияние. Собственно, он уже это сделал, став одним из самых больших инвесторов в Diia City — экосистемы для развития IT-бизнеса в Украине", — пишет РБК.

При этом, начиная с 24 февраля, Токарев ни разу прямо не осудил боевые действия и не назвал Россию страной, которая развязала войну против Украины.