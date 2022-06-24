У экс-премьера Крыма во время обыска была найдена коллекция древних сокровищ - ГБР (ФОТО)

Государственное бюро расследований разоблачило на финансировании террористической организации "ДНР" экс-народного депутата Украины Валерия Горбатова, который в начале двухтысячных лет возглавлял Совет Министров АР Крым. Он осуществлял бизнес деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги российским оккупантам.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, чиновник также присвоил культурное наследие Украины, похищенную из музеев Крыма и купленную у "черных археологов".

"У коллаборанта тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Валерию Горбатову", - говорится в сообщении.

Также Горбатов имеет отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз (БС)", которые работают на временно оккупированной территории Украины, уплачивая там налоги. Таким образом, происходит финансирование незаконных вооруженных террористических группировок.

"Фирмы, аффилированные с Валерием Горбатовым, действуют и во временно оккупированном Крыму. Для того чтобы не "светиться" лично, бизнес Горбатова на оккупированной части Украины зарегистрирован на его сына, племянника и других доверенных лиц. В сфере интересов группы: недвижимость, политическая деятельность и агробизнес", - уточнили в ГБР.

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, следователи собрали неопровержимые доказательства причастности Валерия Горбатова к финансированию действий, направленных на свержение конституционного строя в Украине, изменение ее границ или государственной границы и оправдание агрессии против Украины.

По предварительной информации, бывший депутат скрылся из Киева на оккупированные территории накануне широкомасштабной российской агрессии.

Работниками ГБР было проведено шесть обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих экс-депутату, обнаружено более 6000 единиц исторических и культурных ценностей. Согласно заключению экспертов Национального музея истории Украины, исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры. По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов.

Валерию Горбатову грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение в коллаборационной деятельности экс-народному депутату Украины от Партии регионов Игорю Маркову, который являлся одним из рупоров российской пропаганды.