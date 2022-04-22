ГБР арестовало активы экс-соратника Януковича на сумму более 200 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало активы бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича, на сумму более 200 млн грн.

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Как сообщает пресс-служба ГБР, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса.

После создания Россией террористической организации "ДНР" злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией.

По информации ГБР, экс-нардеп зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Согласно данным Бюро, исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках, 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения.

В ГБР отмечают, что деньги могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии. Правоохранители установили эти счета и приняли соответствующие меры для ареста активов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГБР разоблачили и задержали руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который проводил антиукраинскую информационную кампанию в поддержку Российской Федерации.

В Бюро не назвали фамилию задержанного, но, по данным СМИ, речь шла о бывшем муже экс-"генерального прокурора Крыма" Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией, Владимире Клименко.

По информации ГБР, накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти.