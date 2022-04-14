Экс-мужа Поклонской задержали в Одессе за коллаборационизм

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили и задержали руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который проводил антиукраинскую информационную кампанию в поддержку Российской Федерации.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, он является бывшим мужем экс-"генерального прокурора Крыма" Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.

В ГБР не называют фамилию задержанного, но, по данным "Украинской правды", это Владимир Клименко.

"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской до руководителя Мариупольской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он стал рупором Кремля на востоке – выступал за восстановление экономических связей с Россией. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело о посягательстве на территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

По информации ГБР, накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти.

"Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающих под уголовную ответственность по части 6 статьи 111-1 УК Украины", – отмечают в ведомстве.

Работники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он сбежал из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационистской деятельности.

В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины, подчеркнули в ГБР.

Сама Наталья Поклонская была объявлена в розыск за государственную измену. Кроме этого, она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

В 2014 году она была назначена "генеральным прокурором" аннексированного Крыма. В этой должности она, в частности, принимала участие в судебном процессе над украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым, которого незаконно осудили в РФ на 20 лет колонии.

До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК.

В августе 2020 года она обратилась в Конституционный Суд Украины с вопросом оценки конституционности некоторых положений Уголовного процессуального кодекса.

13 октября президент РФ Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде.