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Экс-мужа Поклонской задержали в Одессе за коллаборационизм
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили и задержали руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который проводил антиукраинскую информационную кампанию в поддержку Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба ведомства, он является бывшим мужем экс-"генерального прокурора Крыма" Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.
В ГБР не называют фамилию задержанного, но, по данным "Украинской правды", это Владимир Клименко.
"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской до руководителя Мариупольской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он стал рупором Кремля на востоке – выступал за восстановление экономических связей с Россией. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело о посягательстве на территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации ГБР, накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти.
"Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающих под уголовную ответственность по части 6 статьи 111-1 УК Украины", – отмечают в ведомстве.
Работники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он сбежал из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационистской деятельности.
В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины, подчеркнули в ГБР.
Сама Наталья Поклонская была объявлена в розыск за государственную измену. Кроме этого, она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.
В 2014 году она была назначена "генеральным прокурором" аннексированного Крыма. В этой должности она, в частности, принимала участие в судебном процессе над украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым, которого незаконно осудили в РФ на 20 лет колонии.
До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК.
В августе 2020 года она обратилась в Конституционный Суд Украины с вопросом оценки конституционности некоторых положений Уголовного процессуального кодекса.
13 октября президент РФ Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде.