Колишнього чоловіка Поклонської затримали в Одесі за колабораціонізм

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та затримали керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, який проводил антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Російської Федерації.

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Як повідомляє пресслужба відомства, він є колишнім чоловіком екс-"генерального прокурора Криму" Наталії Поклонської, яка була однією з головних постатей під час анексії Криму Росією.

У ДБР не називають прізвище затриманого, але, за даними "Української правди", це Володимир Клименко.

"Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційна платформа - За життя". Він став рупором Кремля на сході — виступав за відновлення економічних зв'язків з Росією. Сьогодні щодо нього в суді розглядається справа зазіхання на територіальну цілісність України", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, напередодні військового вторгнення Росії колаборант на своїй офіційній сторінці у Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.

"Тим самим він здійснив організацію та проведення заходів політичного характеру, провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованого на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за частиною 6 статті 111-1 КК України", – зазначають у відомстві.

Працівники ГБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності.

Наразі депутата передано до Службі безпеки України, наголосили у ДБР.

Сама Наталія Поклонська оголошена у розшук за державну зраду. Крім цього, вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

У 2014 році її було призначено "генеральним прокурором" анексованого Криму. У цій "посаді вона, зокрема, брала участь у судовому процесі над українським режисером, політв'язнем Олегом Сенцовим, якого незаконно засудили до 20 років колонії.

До анексії Криму Поклонська працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК.

У серпні 2020 року вона звернулася до Конституційного Суду України щодо оцінки конституційності деяких положень Кримінального процесуального кодексу.

13 жовтня президент РФ Путін призначив Поклонську надзвичайним та повноважним послом Російської Федерації в республіці Кабо-Верде.