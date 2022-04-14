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Колишнього чоловіка Поклонської затримали в Одесі за колабораціонізм
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та затримали керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, який проводил антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Російської Федерації.
Як повідомляє пресслужба відомства, він є колишнім чоловіком екс-"генерального прокурора Криму" Наталії Поклонської, яка була однією з головних постатей під час анексії Криму Росією.
У ДБР не називають прізвище затриманого, але, за даними "Української правди", це Володимир Клименко.
"Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційна платформа - За життя". Він став рупором Кремля на сході — виступав за відновлення економічних зв'язків з Росією. Сьогодні щодо нього в суді розглядається справа зазіхання на територіальну цілісність України", – йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією ДБР, напередодні військового вторгнення Росії колаборант на своїй офіційній сторінці у Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.
"Тим самим він здійснив організацію та проведення заходів політичного характеру, провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованого на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за частиною 6 статті 111-1 КК України", – зазначають у відомстві.
Працівники ГБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності.
Наразі депутата передано до Службі безпеки України, наголосили у ДБР.
Сама Наталія Поклонська оголошена у розшук за державну зраду. Крім цього, вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.
У 2014 році її було призначено "генеральним прокурором" анексованого Криму. У цій "посаді вона, зокрема, брала участь у судовому процесі над українським режисером, політв'язнем Олегом Сенцовим, якого незаконно засудили до 20 років колонії.
До анексії Криму Поклонська працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК.
У серпні 2020 року вона звернулася до Конституційного Суду України щодо оцінки конституційності деяких положень Кримінального процесуального кодексу.
13 жовтня президент РФ Путін призначив Поклонську надзвичайним та повноважним послом Російської Федерації в республіці Кабо-Верде.