Поклонскую не смогут задержать из-за дипломатического иммунитета — МИД РФ

Наталья Поклонская, которая назначена послом России в Кабо-Верде, не будет задержана по запросу Украины, так как обладает абсолютным дипломатическим иммунитетом.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на намерение украинской стороны инициировать задержание бывшего прокурора, передает ТАСС.

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"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе, на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", — сообщила Захарова.

Она также добавила, что Украина не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.

13 октября президент РФ Путин назначил Поклонскую Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде. О том, что кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, говорилось еще в конце августа.

После этого представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что власти Украины работают над задержанием Поклонской, которая разыскивается за государственную измену.

Как известно, бывшая "прокурор" аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская участвовала в судебном процессе над украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым, которого незаконно осудили в РФ до 20 лет колонии.

До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Крыма".

В августе 2020 года она обратилась в Конституционный Суд Украины с вопросом оценки конституционности некоторых положений Уголовного процессуального кодекса.