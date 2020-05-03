Украина помогла Facebook забрать "галочку" верификации у "депутата Госдумы" Поклонской

В социальной сети Facebook у "депутата Госдумы" от оккупированного Крыма Натальи Поклонской отобрали "галочку" верификации.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

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Он отметил, что инициировал этот процесс и ему "приятно было приложить к этому руку".

Также Кориневич напомнил, что "экс-прокурорка" Крыма Поклонская причастна к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, совершению военных преступлений и противоправному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.

Как известно, бывшая "прокурор" аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская участвовала в судебном процессе над украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым, которого незаконно осудили в РФ до 20 лет колонии.

До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Крыма".

Как сообщалось, в аннексированном Крыму из-за распространения коронавируса приостановили регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме регистраций актов о рождении и смерти.

Ранее Евросоюз уличил Россию в очередном нарушении международного права в Крыму. В частности, в ЕС сделали заявление в связи с призывной кампанией на полуострове.

Также сообщалось, что российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.