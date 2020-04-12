В Крыму запретили свадьбы и разводы из-за коронавируса

В аннексированном Крыму из-за распространения коронавируса приостановили регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме регистраций актов о рождении и смерти.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В частности, в обращении российского Минюста к власти регионов РФ и аннексированного Крыма предлагается перенести уже назначенные бракосочетания "на более поздний срок". Как возможный вариант в сообщении пресс-службы ведомства отмечается "после 1 июня 2020 года".

"Министерство юстиции убедительно просит обращаться в органы ЗАГС исключительно по острой необходимости", — говорится в сообщении.

По данным министерства, за 2 недели весны, с 3 по 14 марта 2020 года, в аннексированном Крыму было зарегистрировано 667 рождений детей и брак 334 пар молодоженов.

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Ранее Евросоюз уличил Россию в очередном нарушении международного права в Крыму. В частности, в ЕС сделали заявление в связи с призывной кампанией на полуострове.

Также сообщалось, что российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.