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Банки 1 час назад

Прописанным в Крыму украинцам разрешили открывать счета в банках Украины

Возобновление статуса резидентности таким гражданам Украины инициировало МинВОТ

Прописанным в Крыму украинцам разрешили открывать счета в банках Украины Прописанным в Крыму украинцам разрешили открывать счета в банках Украины
Жительница Крыма. Фото: kp.ru

Национальный банк Украины (НБУ) решил упразднить юридические формальности для облегчения доступа к финансовым услугам для граждан Украины, которые зарегистрированы (имеют постоянное место жительства) на временно оккупированной территории АР Крым и городе Севастополь.

Соответствующее постановление правления НБУ №31 от 17 марта вступит в ситу с 27 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в нормативной базе Нацбанка отменяются специальные нормы по применению валютного законодательства к гражданам Украины, которые имеют крымскую регистрацию, и восстанавливается статус их резидентности.

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"Указанные послабления имеют целью облегчить доступ таких граждан, в том числе и к таким базовым услугам как открытие банковского счета или депозита в украинских финансовых учреждениях", — пояснили в НБУ.

Как ожидается, регулятор в ближайшее время направит банкам дополнительные разъяснения относительно особенностей идентификации и верификации таких клиентов при открытии счетов.

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Указано, что возобновление статуса резидентности таким гражданам Украины инициировано Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на одном из ток-шоу предложил компромисс с Российской Федерацией: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса.

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