Политика 30 минут назад

Евросоюз обвинил РФ в очередном нарушении международного права в Крыму

От России требуют обеспечивать защиту прав человека на аннексированном полуострове

Евросоюз обвинил РФ в очередном нарушении международного права в Крыму Евросоюз обвинил РФ в очередном нарушении международного права в Крыму
Военный призыв в Крыму. Фото: ТАСС

Призывная кампания в оккупированном Россией Крыму нарушает международное гуманитарное право.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, там подчеркнули, что Россия не имеет права проводить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ.

"Это нарушение международного гуманитарного права. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове", — говорится в заявлении.

При этом Европейский союз по-прежнему ожидает, что РФ откажется от своих притязаний на Крым.

"ЕС не признает незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя. Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ", — заявили в Европейской службе внешних связей.

Читайте также:
Прописанным в Крыму украинцам разрешили открывать счета в банках Украины

Ранее Украина обратилась в ООН с просьбой отреагировать на призывную кампанию в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что призыв Россией жителей Крыма осудили в США.

Напомним, через Керченский мост из Керчи в аннексированном Крыму 7 марта запустили "пригородную" электричку до города Анапа в Краснодарском крае РФ.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На восстановление европейской экономики выделят полтриллиона евро
На восстановление европейской экономики выделят полтриллиона евро
Транзит газа по Украине резко упал, а импорт — вырос
Транзит газа по Украине резко упал, а импорт — вырос
ЕС выделяет 80 млн евро на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом
ЕС выделяет 80 млн евро на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Жители США в суде требуют от Китая $1,2 трлн компенсаций за коронавирус

  3. Коронавирус в РФ: у больниц в Москве огромные очереди из "скорых" (ВИДЕО)

  4. В Украине не будет дефолта, если МВФ не даст денег — Минфин

  5. Шмыгаль обещает для бизнеса "кредитные каникулы" (ВИДЕО)

Загрузка...