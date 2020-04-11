Евросоюз обвинил РФ в очередном нарушении международного права в Крыму

Призывная кампания в оккупированном Россией Крыму нарушает международное гуманитарное право.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

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В частности, там подчеркнули, что Россия не имеет права проводить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ.

"Это нарушение международного гуманитарного права. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове", — говорится в заявлении.

При этом Европейский союз по-прежнему ожидает, что РФ откажется от своих притязаний на Крым.

"ЕС не признает незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя. Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ", — заявили в Европейской службе внешних связей.

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Ранее Украина обратилась в ООН с просьбой отреагировать на призывную кампанию в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что призыв Россией жителей Крыма осудили в США.

Напомним, через Керченский мост из Керчи в аннексированном Крыму 7 марта запустили "пригородную" электричку до города Анапа в Краснодарском крае РФ.