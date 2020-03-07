Россия запустила в Крым электричку по Керченскому мосту (ФОТО)

Через Керченский мост из Керчи в аннексированном Крыму 7 марта запустили "пригородную" электричку до города Анапа в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Указано, что перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания" ("дочка" российской компании "Гранд Сервис Экспресс").
На данный момент в расписании компании-перевозчика по 2 рейса из Крыма в Анапу и еще по 2 в обратном направлении с понедельника по четверг, а также по 3 рейса в пятницу и выходные.
Известно, что электричка едет 2 часа. Стоимость билета из аннексированной Керчи до Анапы — 439 российских рублей (около 160 грн).
Напомним, 23 декабря 2019 года Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент РФ Владимир Путин.
Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Россией Севастополь планировали запустить 23 декабря.
В июле 2018 года 6 компаний, строившие так называемый Крымский мост, попали под санкции Евросоюза.