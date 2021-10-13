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В мире 6 минут назад

Не получится спрятаться даже в Африке: Украина работает над задержанием Поклонской — МИД

Поклонская находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии

Наталья Поклонская. Фото: Facebook Наталья Поклонская. Фото: Facebook
Наталья Поклонская. Фото: Facebook

Власти Украины работают над задержанием Натальи Поклонской, которая разыскивается за государственную измену.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", — заявил он.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Facebook у "депутата Госдумы" от оккупированного Крыма Натальи Поклонской отобрали "галочку" верификации.

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Как известно, бывшая "прокурор" аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская участвовала в судебном процессе над украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым, которого незаконно осудили в РФ до 20 лет колонии.

До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Крыма".

В августе 2020 года она обратилась в Конституционный Суд Украины с вопросом оценки конституционности некоторых положений Уголовного процессуального кодекса.

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