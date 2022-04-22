ДБР заарештувало активи екссоратника Януковича на суму понад 200 млн грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) заарештувало активи колишнього народного депутата України від Партії регіонів, наближеного до сім'ї експрезидента Віктора Януковича, який втік, на суму понад 200 млн грн.

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Як повідомляє пресслужба ДБР, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" і легалізував за кордоном доходи, отримані від угод на одному з найпотужніших концернів Донбасу.

Після створення Росією терористичної організації "ДНР" зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією.

За інформацією ДБР, екснардеп зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

За даними Бюро, виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках, 203,4 млн грн, які мають сумнівні та непідтверджені джерела походження.

У ДБР зазначають, що гроші можуть бути пов'язані з російським капіталом та використовуватися для фінансування агресії. Правоохоронці встановили ці рахунки та вжили відповідних заходів для арешту активів.

Раніше повідомлялося, що співробітники ДБР викрили та затримали керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, який проводив антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Російської Федерації.

У Бюро не назвали прізвище затриманого, але, за даними ЗМІ, йшлося про колишнього чоловіка колишньої "генеральної прокурорки Криму" Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією, Володимира Клименка.

За інформацією ДБР, напередодні військового вторгнення Росії колаборант на своїй офіційній сторінці у Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.