Євросоюз ввів санкції проти втікача українського олігарха Курченка та "кухаря Путіна" Пригожина

21 квітня Європейський Союз ввів у свій список санкцій українського бізнесмена Сергія Курченка та російського підприємця Євгена Пригожина, відомого як “кухар Путіна”.

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Як йдеться у документі, ці люди внесені до списку осіб, організацій та органів, щодо яких запроваджуються обмежувальні заходи за їх роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зокрема, згідно з документом, Пригожин "несе відповідальність, активно здійснюючи дії, які підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

У свою чергу, в ЄС вважають, що Курченко допоміг великим російським компаніям і державним холдингам обходити обмежувальні заходи Євросоюзу , діючи як посередник .

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США наклало санкції на російських бізнесменів, наближених до голови РФ Володимира Путіна, зокрема на Євгена Пригожина.

Євген Пригожин - російський бізнесмен, ресторатор, власник кейтерингового бізнесу. Компанія Пригожина займалася у Росії організацією харчування вищих осіб держави, завдяки чому він отримав у ЗМІ прізвисько «кухар Путіна» .

Пригожина також пов'язують із так званим "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів". За даними ЗМІ, ця співробітники цієї компанії, яких ще називають "ольгінські тролі", займаються розміщенням постів та коментарів провладної, антиопозиційної, а також антиукраїнської спрямованості в інтернеті та соцмережах.

Крім цього, ім'я Пригожина спливає у зв'язку з діями приватної військової компанії "Вагнер", найманці якої брали участь у бойових діях на Донбасі, а також у Сирії та Центрально-Африканській республіці.

Варто зазначити, що проти Пригожина, як і проти інших олігархів, наближених до Путіна, Мінфін США запроваджує обмежувальні заходи вже не вперше.

Так, восени 2019 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти трьох компаній та двох росіян, пов'язаних із Пригожиним "Агентством інтернет-досліджень", через їхнє можливе втручання в американські вибори.

Сергій Курченко – український підприємець , близький до оточення президента України Віктора Януковича .

За інформацією Генпрокуратури, Курченко був активним учасником злочинної організації, яка завдала державі збитків на суму понад 14 млрд грн .

Олігарха, зокрема, підозрюють у багатомільйонних заволодіннях газом, розкраданні державного майна, створенні групи фіктивних компаній.

Після зміни влади у лютому 2014 року залишив Україну та перебрався до Росії

У червні 2017 року Генпрокуратура склала Сергію Курченку письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.

У травні 2018 року президент України рішенням РНБО застосував до Курченка економічні та обмежувальні санкції.

У березні 2021 року дія цих санкцій була продовжена безстроково. Крім того, на бізнес Курченка суди накладали арешт для забезпечення можливої конфіскації майна.