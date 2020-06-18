В Украине вступил в силу еще один приговор суда о спецконфискации имущества Курченко

В Украине вступил в силу еще один приговор суда относительно специальной конфискации нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн преступной организации украинского беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры.

"При принципиальной позиции прокуроров Одесской области Николаевским апелляционным судом оставлен в силе приговор Киевского райсуда Одессы относительно трех членов преступной организации беглого бизнесмена и применена специальная конфискация нефтепродуктов общей стоимостью более 800 млн грн", — говорится в сообщении.

Указано, что нефтепродукты ввозились на территорию Украины в таможенных режимах "транзит" и "переработка", а позже их якобы вывозили за границу.

"В действительности же эти нефтепродукты без уплаты пошлины, налоговых платежей и соответствующих сборов продавались подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями в Украине с арендованных нефтебаз, расположенных в 8 регионах нашего государства", — установлено в ходе судебных расследований.

Ранее вступил в законную силу приговор Киевского райсуда Одессы о конфискации в пользу государства газового терминала в порту Рени стоимостью около 100 млн грн преступной организации этого беглого бизнесмена.

В частности, апелляционной инстанцией был оставлен в силе приговор суда в отношении бывшего руководителя и трех сотрудников газового терминала в порту Рени и применена специальная конфискация в пользу государства имущественного комплекса по наливу, хранению и сливу сжиженного углеводородного газа в Ренийском морском торговом порту, рыночная стоимость которого составляет около 100 млн грн.

Напомним, беглый бизнесмен Сергей Курченко, по данным Генпрокуратуры, был активным участником преступной организации, которая нанесла государству ущерб на сумму более 14 млрд грн. Олигарха, в частности, подозревают в многомиллионных завладениях газом, хищении государственного имущества, создании группы фиктивных компаний.

Известно, что с февраля 2014 года Курченко скрывается в России.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в марте 2018 года удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил заочное досудебное расследование в отношении бизнесмена Курченко.

Ранее в Харькове создали государственное предприятие "Харьков-Арена", которое получит в управление конфискованное имущество футбольного клуба "Металлист" олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое.