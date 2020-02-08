Политика и экономика 9 часов назад

Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"

Директором новосозданного госпредприятия "Харьков-Арена" назначили Дмитрия Белоцерковского

Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена" Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"
Сергей Курченко с символикой ФК "Металлист". Фото: fc-metalist.com

В Харькове создали государственное предприятие "Харьков-Арена", которое получит в управление конфискованное имущество футбольного клуба "Металлист" олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, опубликованном на сайте ОГА.

Указано, что директором "Харьков-Арены" назначили Дмитрия Белоцерковского.

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"Деятельность предприятия направлена ​​на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", — говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Напомним, в начале января 2020 года конфискованное имущество олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность. В частности, государству вернули помещения на стадионе "Металлист" и тренировочную базу.

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Также сообщалось, что Верховный суд привлек Службу безопасности Украины к участию в деле относительно применения персональных санкций в отношении Курченко.

Ранее стало известно, что олигарх Игорь Коломойский в тандеме с Сергеем Курченко зарабатывают на поставках угля из ОРДЛО госпредприятию "Центрэнерго".

Кроме того, Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), "Украинский Медиа Холдинг" (UMH) Сергея Курченко.

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