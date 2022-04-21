Евросоюз ввел санкции против Курченко и Пригожина

21 апреля Европейский Союз ввел в свой санкционный список украинского бизнесмена Сергея Курченко и российского предпринимателя Евгения Пригожина, известного как “повар Путина”.

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Как говорится в документе, эти люди внесены в список лиц, организаций и органов, в отношении которых вводятся ограничительные меры за их роль в подрыве или в угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В частности, согласно документу, Пригожин "несет ответственность, активно осуществляя действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В свою очередь, в ЕС считают, что Курченко помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры Еврсоюза, действуя в качестве посредника.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США наложило санкции на российских бизнесменов, приближенных к главе РФ Владимиру Путину, а также на членов их семей.

В частности, под санкции попал друг Путина Алишер Усманов. Кроме того, санкции ввели и против давнего соратника Путина - Николая Токарева и его жены, и дочери.

Новые ограничения ввели в отношении Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и его семьи.

Стоит отметить, что против Пригожина, как и против других олигархов, приближенных к Путину, Минфин США вводит ограничительные меры уже не первый раз.

Так, осенью 2019 года Министерство финансов США ввело санкции против трех компаний и двух россиян, связанных с Пригожиным и "Агентством интернет-исследований" (так называемая "фабрика троллей"), из-за их возможного вмешательства в американские выборы.

Под санкции попали такие компании, как Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries.

В санкционный список также включили граждан России Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которые также связаны с "Агентством интернет-исследований".

В свою очередь, в июне 2017 года Генпрокуратура составила Сергею Курченко письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных правонарушений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, ему инкриминировалось создание преступной организации и легализация доходов, полученных преступным путем.

В мае 2018 года президент Украины решением СНБО применил к Курченко экономические и ограничительные санкции.

В марте 2021 года действие этих санкций было продлено бессрочно. Кроме того, на бизнес UMH суды налагали арест для обеспечения возможной конфискации имущества по делам против Сергея Курченко.