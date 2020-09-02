Американские соцсети пресекли провокации российской "фабрики троллей"

Американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали около двух десятков учетных записей, связанных с российскими структурами. Об этом сообщается в пресс-релизах этих соцсетей.

В частности, Facebook, удалил 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским Агентством интернет-исследований или так называемой "фабрикой троллей".

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По информации соцсети, действия этих страниц были направлены на Великобританию, США, Алжир и Египет.

"Мы начали это расследование, основываясь на информации от ФБР. Наше внутреннее расследование выявило полный объем сети в Facebook", — говорится в сообщении.

В администрации Facebook заявили, что российские агенты в январе организовали сайт PeaceData, который публиковал комментарии с критикой кандидатов в президенты от Демократической партии.

Операция была рассчитана на леволиберальную аудиторию в США. Главным объектом атак в последнее время был Джо Байден, чьи позиции критиковались как недостаточно "прогрессивные".

Провокационные тексты писали журналисты-фрилансеры, которые не знали, кто стоит за этим сайтом.

В свою очередь, Twitter, заблокировал пять учетных записей, которые также связывают с российскими госслужбами.

"За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами", — говорится в заявлении.

Напомним, осенью прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против трех компаний и двух россиян, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным (известный, как "повар Путина") и "Агентством интернет-исследований" (т.н. "фабрика троллей"), из-за их возможного вмешательства в американские выборы.

Под санкции попали такие компании, как Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries. Первые две из них зарегистрированы на Сейшелах, у третьей два адреса регистрации — в Чехии и на Сейшелах.