СБУ объявила подозрение в коллаборационной деятельности экс-нардепу от "Партии регионов"

Служба безопасности Украины объявила подозрение в коллаборационной деятельности экс-народному депутату Украины от “Партии регионов” Игорю Маркову, который был одним из рупоров российской пропаганды.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в марте 2022 года он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками Российской Федерации. А также был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию РФ, транслируя тезисы об "асвобадителях".

Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны России.

В частности, в мае 2022 года Игорь Марков принял участие в проведении информационной кампании Российской Федерации, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.

На данный момент при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и материалах СБУ и Нацполиции экс-нардеп уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу ФСБ, в которую входил заведующий отделом Секретариата Кабинета министров и руководитель одной из дирекций торгово-промышленной палаты.