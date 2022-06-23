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СБУ оголосила підозру у колабораційній діяльності екс-нардепу від "Партії регіонів"
Служба безпеки України оголосила підозру у колабораційній діяльності екс-народному депутату України від "Партії регіонів" Ігорю Маркову, який був одним із рупорів російської пропаганди.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що у березні 2022 року він перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами Російської Федерації. А також був одним із рупорів російської пропаганди і регулярно записував відео, на яких заперечував агресію РФ, транслюючи тези про "асвабадітєлєй".
Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, у травні 2022 року Ігор Марков взяв участь у проведенні інформаційної кампанії Російської Федерації, де вчергове виступив на підтримку її агресії і тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України.
Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та матеріалами СБУ і Нацполіції екснардепу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агентурну групу ФСБ, до якої входив завідувач відділу Секретаріату Кабінету міністрів та керівник однієї з дирекцій торговельно-промислової палати.