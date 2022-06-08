"Міністр юстиції ДНР" отримав підозру в колабораціонізмі за візити у Маріуполь та Волноваху

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру в колабораційній діяльности так званому "міністру юстиції ДНР" Юрію Сироватку.

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Як повідомляють у столичній прокуратурі, йому інкримінують частину 6 статті 111-1 Кримінального кодексу (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, активна участь у таких заходах).

За даними слідства, у квітні підозрюваний з метою формування у громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області, думки щодо законності органів, створених окупаційною адміністрацією держави-агресора, здійснював публічні виступи щодо створення та порядку роботи так званих "підрозділів юстиції" на окупованих територіях.

Зокрема, він виступав в окупованих Маріуполі, Волновасі, селищах Нікольське та Мангуш. Також "міністр" брав участь у відкритті "відділу РАЦС" в окупованому Маріуполі, а також у підписанні угоди про співпрацю між "Міністерством юстиції ДНР" та Міністерством юстиції Росії у травні.

У ДБР при цьому пояснюють, що взялися за цю справу, використовуючи при цьому матеріали департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, оскільки Сироватко раніше був українським держслужбовцем: до жовтня 2014 року він служив начальником управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області.

Нагадаємо також, що днями ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з окупованого російською армією міста Снігурівка Миколаївської області, які, як стверджує слідство, передали окупантам табельну зброю та боєприпаси.

Раніше повідомлення про підозру в державній зраді отримала заступниця начальника Куп'янського райвідділу поліції Харківської області, яка разом з мером пішла на співпрацю з російськими окупантами.